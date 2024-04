QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Adriano, Paolo, Alessandro, Vincenzo, Pavel, Mario, Vincenzo. Questi i nomi dei sette lavoratori morti in seguito all’esplosione avvenuta all’interno della centrale Enel Green Power di Bargi, in provincia di Bologna, lo scorso 9 aprile. Tra loro c’era chi si era sposato appena un anno fa e da ancora meno aveva conosciuto la gioia della paternità come Vincenzo Franchina, il più giovane tra le vittime. C’era chi, come Pavel Tanase, era papà di due gemelli, e chi come Alessandro D’Andrea progettava di sposarsi con la sua compagna. C’era chi, come Vincenzo Garzillo e Mario Pisani, era già in pensione, ma continuava a lavorare mettendo a frutto la propria esperienza. C’erano poi Adriano Scandellari e Paolo Casiraghi, 57 e 59 anni, con l’obiettivo di una pensione serena dopo una vita di lavoro. Loro, come più di mille persone ogni anno in Italia, sono morti di lavoro. Sulle cause della loro morte sta indagando la Procura, con l’obiettivo di ricostruire e di attribuire eventuali colpe semmai ce ne saranno.

Le morti del passato

La strage di Bargi ha riacceso il tema della sicurezza sul lavoro nel dibattito pubblico. L’11 aprile, due giorni dopo l’esplosione, a Bologna c’è stato un corteo di protesta convocato dai sindacati Cgil e Uil a cui hanno partecipato anche il sindaco Lepore e il governatore Bonaccini.

Reazioni simili c’erano state anche per altre morti bianche. Nel 2021, alla morte di un uomo di 22 anni, Yaya Yafa, schiacciato da un camion all’Interporto di Bentivoglio, erano seguite numerose mobilitazioni e richieste di maggior sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel dicembre del 2022 un operaio di 30 anni, Giuseppe Leanza, aveva perso la vita mentre lavorava, precipitando da un lucernario all’interno di un capannone in cui lavorava. Nel dicembre del 2023, un operaio di 52 anni, Alfredo Morgese, aveva perso le vita mentre lavorava all’aeroporto di Bologna, e sempre nello stesso mese era morto Tommaso Crispino, 50 anni, mentre lavorava in un cantiere a Pian del Voglio, in provincia di Bologna.

I numeri

Riportare i numeri esatti delle morti sul lavoro è un compito difficile: non esiste un osservatorio istituzionalizzato, né esiste una legge per l’omicidio sul lavoro, che aiuterebbe sicuramente nella percezione del fenomeno. Gli unici osservatori che esistono sono quelli di istituti assicurativi (come l’Inail), dei sindacati o quelli indipendenti. Nella maggior parte dei casi, le testate giornalistiche riportano i numeri dell’Inail, che ogni anno fornisce un resoconto completo rispetto alle morti sul lavoro dell’anno precedente. Come sottolineano alcuni osservatori indipendenti, come il sito specializzato ‘Caduti sul lavoro’, il 30% dei lavoratori non ha assicurazione, oppure ne ha una diversa da Inail. Per questo, quando si leggono i numeri, è bene fare ‘la tara’ di ciò che si sta leggendo. È probabile che i dati che siamo abituati a leggere siano stime sensibilmente a ribasso. Fatta questa premessa, i dati ci permettono di quantificare a grandi linee il fenomeno.

Le morti bianche a Bologna

Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente della Vega Engineering di Mestre, il territorio metropolitano di Bologna è tra i migliori in Italia considerando i casi di morte sul lavoro con il numero di occupati. Nel 2023, a Bologna e provincia, sono morte dieci persone mentre lavoravano (dal conto sono esclusi i casi in itinere, ovvero le persone morte nel tragitto da o verso il lavoro). Bologna è al numero 83 della classifica su 105 province in tutto, con un indice di 21,3 incidenti mortali ogni milione di occupanti. Il capoluogo emiliano è ben sotto la media nazionale, che nel 2023 è stata di 34,6 incidenti mortali ogni milione di occupati.

Se si includono i morti in itinere, i numeri aumentano sensibilmente. Questa volta sono presi in esame i dati Inail, elaborati dalla Cgil di Bologna. Gli infortuni mortali in Emilia-Romagna, nel 2023 rispetto al 2022, sono aumentati del 3,4%: 88 nel 2022 e 91 nel 2023, di cui 20 in itinere e 71 in occasione di lavoro. Maglia nera per Reggio-Emilia, che ha fatto registrare un aumento del 133% delle morti rispetto al 2021. A Bologna, rispetto allo stesso anno, nel 2023 i morti sono diminuiti del 21,1%, ma in ogni caso la provincia del capoluogo è quella in cui sono state registrate più morti sul lavoro (15). I maschi rappresentano la larga maggioranza di morti sul lavoro: nel 2023 sono stati 84, ovvero il 92,3% del totale. La fascia di età più colpita è stata quella che va dai 41 ai 65 anni con 60 morti sulle 91 totali. Sono la maggioranza anche gli italiani morti mentre lavoravano nel 2023 (72, pari al 79,1% del totale), anche se il dato rispetto all’occupazione di stranieri e italiani non è specificato.

Il quadro nazionale

Nel 2023, in Italia, sono morte di lavoro 1.041 persone. Sempre secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente della Vega Engineering di Mestre, le regioni dove si rischia maggiormente, in relazione al numero di occupati, sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Calabria. Seguono la Sicilia e l’Emilia-Romagna.

I morti sul lavoro del 2023 sono stati minori rispetto a quelli del 2022 del 4,5%, ma il segno meno esce solamente se si considerano anche gli incidenti sul lavoro ‘in itinere’, ovvero nel normale tragitto da/a lavoro. Se invece si considerano solamente gli incidenti a lavoro, escludendo il percorso casa-lavoro, allora il numero di morti sul lavoro del 2023 è più alto rispetto a quella del 2022 (+1,1%, ovvero 790 nel 2022 e 799 nel 2023).

Nei dati di Vega Engineering si vede come i lavoratori stranieri morti nel 2023 siano 155 su 799. Rapportandolo al numero di occupati, risulta chiaro come gli stranieri abbiano un rischio di morte sul lavoro più che doppio rispetto agli italiani. Gli stranieri, infatti, registrano 65,3 morti ogni milione di occupati, contro 31,1 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

Per numeri assoluti, la Lombardia è la regione italiana dove si muore di più a lavoro: ben 133 vittime nel 2023. L’Emilia-Romagna in questa classifica è quarta, con 70 morti nel 2023. Le donne che hanno perso la vita a lavoro nel 2023 sono state 55, mentre 31 hanno perso la vita in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro. Il settore più pericoloso è quello dell’edilizia: ben 150 decessi nel 2023. Seguono la logistica e le attività manifatturiere. La fascia di età numericamente più colpita dagli infortuni mortali è quella da 55 ai 64 anni (292 su 799), anche se il dato cambia se lo si legge in rapporto al numero degli occupati: in questo caso, la fascia più colpita è quella degli ultra 65enni (138,3 morti su milione di occupati).

Le reazioni

“Un’emergenza nazionale di cui non ci si può ricordare solo quando avvengono le tragedie” aveva detto il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nella manifestazione seguita alla strage di Bargi. “Non se ne può più – aveva detto Ivana Veronese, segretaria della Uil di Bologna –. Il governo deve darci ascolto, sedersi seriamente ed affrontare le cose seriamente, non con provvedimenti a spot. La sicurezza c’è o non c’è; la cultura della sicurezza c’è o non ce ne facciamo nulla della patente a punti per gli edili. Quello di Suviana non era un cantiere edile, quindi a quella azienda non andranno tolti i punti della patente a crediti. È una cosa profondamente sbagliata. Noi vogliamo arrivare a zero morti sul lavoro: le persone devono uscire di casa la mattina sicure di poterci tornare la sera. Si può fare tanto, si può fare assieme: noi abbiamo fatto delle proposte, che ci ascoltino”.

Gli stessi toni li aveva usati Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna: “Si tratta di una strage di lavoratori di cui non avevamo memoria nel passato recente di questa città”. Il giorno della manifestazione, per Bulgarelli, non è stato solo un giorno di dolore, ma anche di rabbia: “Questa strage di lavoratori segna un prima e un dopo nella storia del nostro Paese”. “Uno delle storie più drammatiche del nostro Paese – ha dettoIlvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem, sindacato di categoria della Cgil per i lavoratori nel campo della chimica, dell’energia e delle manifatture –. Il problema dei lavoratori del settore energetico è sottovalutato: i lavoratori dell’Enel da due mesi sono in vertenza per le esternalizzazioni e per problemi legati alla sicurezza. Che ci sia un problema è testimoniato dal fatto che all’interno dell’impianto di Bargi c’era anche un ex dipendente Enel in pensione: se c’era bisogno di lui significa che le ditte esterne non raggiungono un adeguato livello di professionalità”.