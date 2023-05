San Lazzaro, cade nel pozzo e muore annegato

Le giornate drammatiche dovute la maltempo che sta vivendo il territorio, fanno registrare anche una vittima, a San Lazzaro. Si tratta di un uomo di 43 anni residente nella frazione di Idice.

Sono ancora da accertare le cause del decesso. Dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto nel pozzo adiacente alla sua abitazione e annegato, probabilmente perchè impiegato con una pompa per svuotare dall'acqua i locali della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Bologna insieme al nucleo specializzato in operazioni su corda. Allertati anche i sanitari del Il 118 che ne hanno constatato il decesso.

"Un dramma per la nostra comunità, un dolore indicibile per i suoi cari - scrive la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti - siamo sconcertati e addolorati, ci stringiamo alla famiglia. Vi prego, non smetterò di ripeterlo, restate in casa. Non si può morire così".