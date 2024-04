Suviana, dolore senza fine. Commozione per l'addio a Vincenzo e Alessandro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mentre si cerca di ricostruire il puzzle per dare una spiegazione a quanto accaduto alla centrale elettrica Enel di Bargi, sul lago di Suviana, continuano uno dopo l'altro le esequie delle sette vittime.

Lo strazio e il dolore che non conosce tregua. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Alessandro D’Andrea, 36 anni, la vittima più giovane del disastroso incidente, e Vincenzo Garzillo, l'ultimo dei dispersi ritrovato dai soccorritori, alcuni giorni dopo l'incidente.

Commozione a Santa Maria della Salute per l'addio a Vincenzo

Commozione e raccoglimento stamattina, alla chiesa di Santa Maria della Salute, in via Salvo D'Acquisto, a Napoli, dove si sono tenuti i funerali di Vincenzo, l'ultimo dei dispersi ritrovato dai soccorritori, alcuni giorni dopo l'incidente. Il 68enne napoletano, era un “commissioning manager”, ovvero un esperto nella riattivazione di macchinari delle centrali idroelettriche. L’uomo era in pensione da un anno, ma dato il suo profilo altamente professionale continuava a lavorare come consulente. Per questo si trovava nella centrale che si affaccia sul lago di Suviana. Secondo quanto riportando delle fonti sindacali, il 68enne ha lavorato per molti anni nella centrale Enel di Presenzano, in provincia di Caserta, ma da un anno lavorava per la Lab Engineering, ditta di Ortona (Chieti), che si occupa di metanodotti, impianti di perforazione, produzione di olio e gas e di tecnologie innovative.

Alla chiesa di Forcoli l'ultimo saluto alla vittima più giovane

Alle 15.30 di oggi nella Chiesa parrocchiale di Forcoli si darà invece l’ultimo saluto ad Alessandro , l'operaio era infatti originario proprio della frazione del comune di Palaia, nel pisano, anche se viveva da alcuni anni a Cinisello Balsamo, nel milanese. Niente fiori per lui, ma opere di bene, la richiesta che nei giorni era stata fatta dai suoi cari: tutte le donazioni raccolte saranno destinate alla realizzazione di un progetto nel campo delle energie rinnovabili e dell'elettronica, sue grandi passioni.

Da anni infatti il 36enne lavorava con dedizione alla Voith Hydro. Era un manutentore specializzato e lo avevano reclutato a Bargi per i lavori di aggiornamento tecnologico e per le prove di collaudo sul secondo gruppo della centrale Enel.