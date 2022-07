Incidente in A14: tamponamento fatale, morto a 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto in seguito a un incidente stradale, occorso nella mattinata di oggi in A14. Il fatale schianto è avvenuto in prossimità di Imola, in direzione Bologna.

Qui il 46enne, C.D., cittadino romeno residente a Rimini, era alla guida di una berlina -secondo quanto ricostruito dalla Stradale bolognese- quando pe ragioni ancora da appurare è stato violentemente tamponato da un Suv, il quale ha anche carambolato su due altri veicoli prima di arrestare la sua corsa.

A bordo del fuoristrada un sessantenne di Castel San Pietro Terme, che ne è uscito con piccole ferite. Per lui come da prassi è scattata l'indagine di ufficio per omicidio stradale. Il terribile schianto ha provocato non pochi problemi al traffico autostradale, con code fino a 10 km in direzione di Bologna.