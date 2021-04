Lutto in via Mascarella, morto l'oste Andrea Fratelli

Si è spento ieri, a 62 anni, Andrea Fratelli, storico e noto gestore, insieme a un gruppo di altri soci, della frequentatissima enoteca L'Ortica di via Mascarella. Fratelli, molto conosciuto nell'ambiente del movimento bolognese, era anche co-gestore fino a qualche tempo fa di un bagno in riviera, in località Valverde, il 'Bagno Andrea', noto per la qualità dell'ospitalità, con una attenzione particolare al gusto e agli spazi, rispetto alle più classiche vocazioni commerciali dei lidi rivieraschi.

Sul sito Zic.it è dedicata a Fratelli una breve poesia di commiato: "Abbiamo navigato nella storia. Navigheremo ancora insieme. I nostri sogni, mai abbandonati, mai li abbandoneremo. Impossibile pensarti lontano", si legge in un passaggio.

I funerali si terranno domani martedì 13 aprile alle ore 14 dalla camera mortuaria della Certosa e poi dalle 15 alle 16 al Pantheon per un momento di ricordo collettivo.