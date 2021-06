Cadavere trovato nel canale a Budrio: indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di una donna anziana è stato rinvenuto dentro il canale emiliano romagnolo, nel comune di Budrio. A lanciare l'allarme è stato un passante, che ha visto il cadavere galleggiare trasportato dalla corrente.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno estratto il corpo dall'acqua, per poi affidarlo al 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ora i carabinieri stanno cercando di identificare la donna, che non avrebbe avuto documenti addosso. Sulle cause nessuna ipotesi particolare è stata ancora formulata.

Non molto lontano nel 2017, sempre nel canale emiliano-romagnolo, fu rinvenuto il corpo di un 13enne, scomparso da qualche giorno.