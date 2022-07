Tragedia in Trentino: cade durante sport estremo, bolognese morto a 36 anni

Un uomo di 36 anni, bolognese, è morto sui monti lessini in Trentino, dopo un incidente durante uno sport estremo.

Ne dà notizia Trentotoday. Il 36enne ha perso la vita sui Denti della Sega di Ala, su una highline, un'apposita fettuccia assicurata e tesa tra due sostegni a una quota di circa 1.400 metri.

Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo stesse praticando uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto, assicurandosi alla highline, per poi oscillare come un pendolo.

Per cause in fase di accertamento, il 36enne si è lanciato ma è andato a impattare contro la parete di roccia sottostante, rimanendo appeso alla corda circa 70 metri più sotto la linea della highline.

Sono stati i compagni a chiamare i soccorsi con l'elicottero, vhe hanno recuperato il ragazzo ancora appeso alla corda e incoscente.

Una volta portato a terra però si è capita la gravità dello stato di salute del trentaseienne. Sono immediatamente iniziate le manovre di rianimazione ma nulla sono bassi i tentativi di stabilizzare il ragazzo che è spirato poco dopo.

Ottenuto il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata dagli operatori della stazione di Ala e dai vigili del fuoco e affidata al carro funebre.