Addio al campione di pattinaggio Michele Sica

E' morto a soli 26 anni Michele Sica, due volte campione mondiale juniores di pattinaggio artistico e insegnante alla Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio di Reno.

"È con immenso dolore e incredulità che comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane allenatore di Polisportiva Masi Pattinaggio e amico Michele Sica - si legge in un post del gruppo sportivo - Michele era con noi da alcuni anni, era nato nel 1997 e prima di dedicarsi all'allenamento aveva avuto una importante carriera da pattinatore artistico con un titolo Mondiale juniores nel 2016 e un argento Europeo senior nel 2018. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Napoletano di origine, sarebbe morto a causa di un incidente durante una vacanza in Francia. Il nonno è l'ex campione europeo di pugilato, Elio Cotena. Biologo nutrizionista, laureato in Scienze motorie all'Università di Bologna, da istruttore seguiva il gruppo degli agonisti del corso di pattinaggio.

"Non ci sono parole! - si legge tra i veri commenti sui social - Mancherai tantissimo alle nostre bimbe che ti volevano un mondo di bene! Riposa in pace caro Michele. Un caloroso abbraccio alla famiglia. Siamo scioccati, è il maestro di mia figlia, un dolore enorme. Era un ragazzo pieno di gioia e voglia di fare. Sentite condoglianze alla famiglia. Qualcuno sa cosa gli è successo? Non riesco a capire cosa sia successo tutto così in fretta. Buon viaggio Michele".