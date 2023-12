Addio a Carlo Gaggioli: "Uomo di vigna, col pignoletto nel sangue"

E' mancato Carlo Gaggioli, aveva 93 anni il fondatore della cantina Bagazzana. "Veterinario di una volta, uomo di vigna e cantina di ogni tempo, col pignoletto nel sangue" lo definisce Davide Dall'Omo, sindaco di Zola Predosa, dove l'ex vice presidente del Consorzio dei Vini Colli Bolognesi è morto.

"Il Dottore ha segnato la storia della nostra Città – Città del Vino, tra l’altro – e Comunità - continua Dall'Omo - La riscoperta, la valorizzazione e la promozione della via dei Brentatori (l’antico percorso che si ritaglia sulle nostre colline da Modena a Bologna, utilizzato per trasportare - a piedi - il vino) era solo uno dei suoi ultimi desideri e impegni per raccontare le nostre radici, le nostre terre e le nostre bellezze. Ad ogni nostra iniziativa culturale non mancava mai qualche bottiglia Gaggioli per brindare con il Dottore, sempre presente, a spronare l’alzata di calici.