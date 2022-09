Addio a Carmelo Adagio: preside ed ex presidente del quartiere San Vitale

Carmelo Adagio aveva "una passione politica autentica che ha saputo mettere a servizio della comunità nelle diverse esperienze: di attivismo, nelle istituzioni come presidente del quartiere San Vitale negli anni di Cofferati, e nella scuola". Così lo ricorda il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Adagio, all'impegno politico univa quello di dirigente all’istituto di Gaggio Montano. Nato in Sicilia, 55 anni fa era considerato un innovatore.

"Da dirigente scolastico ha saputo lasciare un segno indelebile nella comunità, prendendosi letteralmente cura delle sue scuole della montagna, piantando semi per il futuro. Da ultimo, con l'esperienza della scuola nel bosco durante il Covid" prosegue Lepore "In politica era capace di esprimere una leadership gentile, determinato nelle posizioni politiche ma con garbo, senza mai prevaricare gli altri, senza mai essere aggressivo. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza per il suo impegno, ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di cordoglio".