Trovato morto in casa: disposta autopsia, fascicolo in procura

Un fascicolo aperto in procura, senza indagati ma con l'ipotesi di morte in conseguenza di altro reato. Si sono svolti l'altro giorno i funerali di Matteo Montanari, noto militante ed ex candidato del Partito Comunista, trovato morto il 21 dicembre scorso dai familiari in casa sua a Bologna. Sulle cause della sua morte, così come possibili ruolo avuti nel decesso da parte di terzi, ora è al lavoro la procura.

Lo straziante racconto del ritrovamento, risalente a prima di Natale, è riportato dal padre del ragazzo, in un post sui social. "Aprendo la tua porta di casa -si legge- ho trovato il tuo involucro adagiato sul tappetino da yoga. Tu non c’eri, eri già andato via".

Nel periodo delle festività si sono poi moltiplicati i messaggi di affetto e vicinanza per la perdita del 34enne, tra i quali è spiccato anche quello del segretario del Partito comunista Marco Rizzo. "Segretario di Bologna e membro del Comitato Centrale -scrive Rizzo- era una delle nuove leve a cui lasciare il testimone. Sono notizie che non vorremmo mai sentire. Matteo, la terra Ti sia lieve. Le nostre idee non moriranno mai".