E' morto Claudio Sassi, ex assessore e sindaco di Grizzana

E' scomparso Claudio Sassi, 75 anni, ex assessore comumnale ai Trasporti nella giunta di Renzo Imbeni ed ex sindaco di Grizzana Morandi: "Condoglianze ai familiari di Claudio Sassi. Politico schietto che non ha mai avuto paura di rendere pubbliche le sue idee e le sue scelte. Fu assessore al Traffico e in molti ricordano la chiusura di via Indipendenza con le fioriere. A quel tempo non andò bene ma oggi, dopo quasi dieci anni di T Days, possiamo dire che era la strada giusta", queste le parole di cordoglio del sindaco Virginio Merola.

"Dirigente politico. Amministratore e uomo delle istituzioni. Caro amico e compagno - ha scritto il deputato PD Andrea De Maria - Con lui ho condiviso tante occasioni di impegno politico. In particolare quando siamo stati sindaci di due comuni dell'Appennino. Ne ricordo le grandi qualità umane e politiche. Le mie condoglianze ai familiari ed agli amici ed ai compagni che l' hanno conosciuto ed apprezzato".