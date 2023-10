Clochard muore in strada, Diaco: "Senzatetto più colpiti dalla riforma del Reddito di Cittadinanza"

"Domenica notte un altro senzatetto è stato trovato morto in strada, a seguito di un malore". Lo ha riferito il consigliere comunale (Anche tu Conti) e presidente Acli, Filippo Diaco, durante la seduta del consiglio comunale del 16 ottobre.

"La vita di strada è molto dura. In questo ultimo anno, nella Commissione che presiedo, abbiamo ascoltato in udienza conoscitiva diverse realtà che si occupano di queste persone, da Sant’Egidio alla Papa Giovanni XXIII, con i cui ospiti abbiamo anche condiviso una cena - ha detto Diaco nel suo intervento - tante sono le associazioni e parrocchie bolognesi che, ciascuna una sera a settimana, portano cibo, abiti, coperte e prodotti per l’igiene ai senzatetto. Portano, però, soprattutto conforto e attenzioni".

Il consigliere sottolinea che "i senzatetto sono proprio i più colpiti dalla riforma del Reddito di Cittadinanza. Molti di loro sulla carta sono occupabili, ma è molto difficile che possa davvero essere assunta e lavorare una persona che vive in strada, che non può lavarsi ogni mattina e cambiarsi d’abito andando al lavoro. Cose - continua - a cui spesso non si pensa quando si dice 'potrebbero darsi da fare e andare a lavorare' - quindi l'appello al Governo - di valutare attentamente la condizione di vita di chi percepiva questo sussidio, prima di privarli della loro unica forma di sostegno al reddito".

"Bolognesi accoglienti"

Diaco nel suo intervento sottolinea che "i bolognesi sono speciali nell’accoglienza degli ultimi: quando qualcuno di loro muore per strada, si scopre che tantissimi cittadini erano sinceramente affezionati, c’era una rete di aiuto solida anche informale, c’erano persone di buon cuore che si occupavano di loro" e ricorda Edison in via Mazzini, oppure con Stefano, il pittore di via San Felice, o ancora con Gennarino "che alla fine si è salvato ed è stato riaccolto dalla sua famiglia. A Bologna li chiamiamo e li conosciamo per nome: in questo è racchiusa l’essenza dell’umanità. Spesso raccontiamo le cose negative della nostra città, ma dobbiamo anche raccontare di questa generosità grande e unica dei bolognesi".

Di recente, racconta Diaco, Giuseppe Calandrino, che da anni stazionava al binario 1 "grazie all’impegno di tanti volontari e dell’Associazione Fratelli Tutti Gaudium ha avviato un percorso di autonomia abitativa a Monghidoro e ha anche pubblicato un romanzo fantasy, con la prefazione del Cardinale Zuppi".

Un sogno "che si è realizzato dopo 40 anni di vita di strada. Una storia bellissima. Sono dell’idea che certamente si debba parlare dei problemi di queste persone, delle loro dipendenze, delle inefficienze del piano freddo, dei pericoli che causano a se stessi e agli altri, anche, delle loro difficoltà nel trovare lavoro e risollevarsi, ma non possiamo fermarci a questo: dobbiamo anche cercare di raccontare gli spazi di umanità che si annidano sotto i portici della nostra città. Mi sento di chiudere con un ultima notazione a riguardo".