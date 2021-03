È morto il dottor Stefano Stilli, direttore dell’Ortopedia Pediatrica del Rizzoli

Il direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Stefano Stilli, è morto questa notte per un malore. Lo comunica l'Istituto ortopedico Rizzoli in una nota. "Il dottor Stilli aveva 68 anni, l’intera vita professionale - si legge - dedicata alle patologie ortopediche dei bambini. Migliaia i pazienti provenienti da tutta Italia che ha operato e seguito nel reparto centro di riferimento del Rizzoli. La scomparsa improvvisa del dottor Stilli lascia attonito il personale dell’Istituto, che esprime alla sua famiglia il più profondo cordoglio".

Il ricordo del prof Cesare Faldini: "Caro Stefano: salutarti oggi è veramente difficile: sono impietrito dal dolore, ci univa la stessa passione per l’ortopedia pediatrica, memorabili i nostri confronti sull’anca del bambino, sul piede torto, sul piede piatto o le deformità assiali del ginocchio che chi ci stava a sentire talvolta confondeva per litigi: discussioni bellissime, articolate, bonariamente polemiche, la cui sintesi rappresentava sempre una crescita. Ci sei sempre stato per un intervento assieme, per studiare il caso complesso o discutere una tecnica innovativa. Una sola eccezione: mi avevi promesso di partire con me ad operare in Africa con Orthopaedics Onlus dopo il tuo pensionamento. Mi mancherai".