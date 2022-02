E morto il giudice Filippo Palladino: sua la sentenza sui riders

E' morto a 58 anni il giudice del lavoro Filippo Palladino, noto per essere stato il relatore della sentenza che per la prima volta si è pronunciato per il reintegro di un rider, all'indomani dell'applicazione del contratto Ugl-Assodelivery.

In forze al tribunale di Bologna, Palladino negli anni ha firmato altre storiche sentenza, come nel 2009 quella per comportamento antisindacale delTeatro comunale, sentenza che toccò l'allora sindaco Sergio Cofferati in qualità di presidente.

"Un uomo buono e giusto, un Giudice equanime, un indimenticabile compagno di lavoro" si legge nell'epitaffio riservato al magistrato da parte dei colleghi, tra i cui nomi spicca quello del presidente del tribunale Francesco Caruso. "magistrato e giurista di rara umanità, sempre disponibile al confronto con gli avvocati, dentro e fuori dalle aule" è il ricordo dell'associazione giuslavoristi dell'Emilia-Romagna.