Addio a Francesco Ripa di Meana, fu direttore dell'Ausl e del Rizzoli

E morto a 72 anni Francesco Ripa di Meana, per tre volte presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), nonché direttore di diverse Aziende sanitarie, come l'Ausl di Bologna e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

"Siamo profondamente colpiti- dichiara il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore- dalla notizia della scomparsa di Francesco Ripa di Meana, amico leale, manager brillante e appassionato, che si è distinto per la sua competenza, la sua concretezza e la sua grande umanità. È stato un importante punto di riferimento per la sanità pubblica, e noi non possiamo che esprimere la nostra immensa gratitudine per il patrimonio di conoscenza e di esperienza che ci ha lasciato: la sua passione per il lavoro, per la scoperta, la sua apertura alla condivisione, sono per noi una fonte di ispirazione. Ci stringiamo al dolore della famiglia".

Chi era Francesco Ripa di Meana

Nato a Roma nel 1951, si laurea in medicina all’Università Cattolica, specializzato in Medicina del lavoro, in Statistica e programmazione sanitaria con un successivo perfezionamento in Gestione e Organizzazione in Sanità presso l’Università Bocconi.

Dal 2008 è direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna e presidente dell’Area Vasta Emilia Centro. Dal 2002 al 2008 è stato direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza e prima, dal 1997 al 2002, direttore generale dell’Asl di Viterbo. E' stato presidente della FIASO.