Mondo dell'arte in lutto, addio a Franco Calarota: "Bologna sente un grande vuoto"

Bologna perde uno dei suoi migliori galleristi, Franco Calarota, morto improvvisamente a 79 anni. Direttore della Galleria d'arte Maggiore di Bologna in via D'Azeglio, ha portato l'arte di Bologna nel mondo e il mondo a Bologna.

"Bologna perde un appassionato di arte – afferma il sindaco Matteo Lepore – che di questa passione ha fatto la sua professione con la Galleria d'Arte Maggiore aperta nel 1978. La Galleria, in via d’Azeglio, è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale per chi ama l’arte e, in particolare, il suo amato Giorgio Morandi. Franco Calarota ha infatti portato e fatto conoscere e apprezzare Morandi nel mondo e, negli ultimi anni, anche in Cina. La sua presenza costante alle più importanti fiere nel mondo ha fatto conoscere, attraverso la sua galleria, anche Bologna".

"Franco Calarota ha messo in campo la sua esperienza per organizzare e partecipare a eventi di solidarietà. Voglio ricordare le due aste organizzate assieme a Comune di Bologna, Consorzio degli esercenti di via D’Azeglio, Fondazione Lucio Dalla e Fondazione Sant’Orsola per vendere le luminarie dedicate a Lucio Dalla, i cui proventi sono andati a finanziare importanti progetti in favore dell’ospedale Sant’Orsola. Il mondo dell’arte e Bologna tutta sentono un grande vuoto".

Chi era Franco Calarota

Dopo essersi specializzato in management e marketing dei beni culturali, Franco Calarota assume il ruolo di esperto perito ed advisor presso la casa d’asta Christie’s di Londra.

Nel 1978 fonda la Galleria d’Arte Maggiore di Bologna focalizzandosi sull'arte moderna e contemporanea e cura l’organizzazione di importanti mostre e rassegne d’arte in Italia e all’estero.

Collabora e svolge attività di advisory per musei ed istituzioni come il Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, il Ministero degli Affari Esteri, il Museo Es Baluard a Maiorca, il Gropius Bau a Berlino, l’Institut Mathildenhöhe di Darmstadt, la Henry Moore Foundation, il Museo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid e il Museo di Palazzo Fortuny a Venezia.

All'attività di galleria, continua ad offrire servizi di consulenza a casa d'asta, gallerie, banche e aziende e recentemente è stato nominato membro dell'advisory committee dell'Armory Show, la fiera di arte moderna e contemporanea più importante di New York.