Franco Franchini, pianista della Doctor Dixie Jazz Band, è morto. Lo annuncia la storica band sui social: "Desideriamo esprimere il nostro grande dispiacere per la scomparsa di un caro amico e di un pianista molto bravo - si legge - si consola il pensiero che troverà in cielo una jazz band composta da grandi amici come Lucio Dalla, Nardo Giardina, Annibale Modoni, Engel Gualdi e tanti altri".