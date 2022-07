Addio a Franco Paradise, voce storica bolognese: "Se ne va un pezzo di gioventù"

Ha fatto ballare migliaia di persone con la sua Claudia Raganella nelle discoteche dell'Emilia-Romagna. "Suona le tue belle canzoni da lassù", dicono ora i suoi fan addolorati sui social. È morto ieri infatti Franco Paradise, all’anagrafe Sisto Vannini, storico musicista bolognese nato a Vergato il 24 settembre 1943.

Il funerale si terrà il 2 agosto alle 10 nella chiesa di Marzabotto.

Tanti i commenti di cordoglio sui social: "Franco e Claudia sono stati un pezzo importante della mia vita (insieme a Silvano ed altri) e stamattina ho appreso da Marzia, con grande dispiacere, che Francone non c'è più. Un abbraccio a Claudia, alla famiglia di Franco e mi auguro che se c'è il Paradiso, Franco sia già in compagnia di Silvano, facendo ballare anche i Santi. In fondo, se ti chiami Paradise, dove vuoi finire dopo la morte?", scrive un utente.

"Ciao Franco! Dall' 83 al 98 tutta la compagnia eravamo presente al meeting di Vigarano - Mainarda. Con te e Claudia siamo entrati in una empatia stupenda quando iniziatevi e mi vedevate entrare subito ed ecco Marisa Laurito è arrivata .onorata sempre di avere conosciuto due gran belle persone che siete. Voglio salutarti così 'Ciao Franco suona le tue belle canzoni lassù".