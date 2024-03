È scomparso a 74 anni Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera. Lo hanno fatto sapere i vertici della multiutility in cui Giacobazzi era stato nominato nel 2020: "Il Presidente Esecutivo, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e tutto il Gruppo Hera - si legge nella nota - esprimono cordoglio per la scomparsa del Vicepresidente della multiutility Gabriele Giacobazzi, persona dalle indubbie capacità professionali e dotata di grande umanità. Giacobazzi era vicepresidente della multiutility da 4 anni, durante i quali si è distinto per competenza e correttezza. Il Gruppo Hera, esprimendo le più sentite condoglianze, si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".

Nato a Prignano sulla Secchia (Modena) e nominato in Hera nel 2020, Giacobazzi è stato anche presidente dell'Ordine degli Ingegneri e, in precedenza, assessore del Comune di Modena tra il 2012 e il 2018. Prima degli incarichi nell'Amministrazione comunale stato presidente della cooperativa Politecnica, nel settore progettazione, e ha presieduto l'Oice, l'Associazione nazionale delle organizzazioni di progettazione aderente a Confindustria. È stato anche professore a contratto alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il cordoglio del sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Apprendiamo con dispiacere della scomparsa improvvisa del vice presidente di Hera Gabriele Giacobazzi. Giacobazzi è arrivato ad Hera dopo una importante carriera professionale, che lo ha visto come ingegnere ricoprire incarichi pubblici, tra i quali quello di assessore del Comune di Modena, e nel settore privato, svolti con grande competenza e passione. Esprimo a nome dell'amministrazione il nostro cordoglio ai familiari e ai tanti colleghi di lavoro".