Addio a Gianluigi Morini, storico fondatore del Ristorante San Domenico di Imola

Anno dopo anno ha scalato le classifiche di tutte le guide gastronimiche, ora è il momento di dire addio a Gianluigi Morini, 85 anni, storico fondatore, nel 1970, del Ristorante San Domenico di Imola.

"A lui la nostra riconoscenza per aver portato la Città ai vertici del mondo nel campo della gastronomia. Proprio nel 50esimo anno di attività del Ristorante da lui fondato, ci giunge questa triste notizia per tutti noi - ha scritto in una nota il sindaco di Imola, Marco Panieri - invio un grande abbraccio a nome di tutta la Città di Imola alla famiglia di Gianluigi, e anche alla grande famiglia del San Domenico, che siamo sicuri continuerà ad essere anche in futuro una delle eccellenze che ci rende orgogliosi come comunità".