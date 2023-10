Morto ex assessore regionale alla sanità Giovanni Bissoni, lutto nella politica

"Apprendo con grande dolore della scomparsa di Giovanni Bissoni. A lui ero legato da sentimenti di profonda amicizia e di autentica stima". A dirlo è l'ex premier Romano Prodi, esprimendo il suo cordoglio per la morte dell'ex assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna. "Ci mancherà la sua intelligenza- continua Prodi- la sua sottile ironia, la sua competenza in politica sanitaria, il suo impegno in difesa dello spirito universalistico del nostro servizio sanitario e il suo sguardo attento ai più fragili. Il mio pensiero affettuoso è rivolto alla sua famiglia e ai tanti amici che gli hanno voluto bene". Al cordoglio per Bissoni si unisce Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd di Bologna.

"Apprendiamo della sua scomparsa con grande tristezza- dice la numero uno dem- un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della salute, anche nella Regione Emilia-Romagna. La sua passione, dedizione e impegno per il miglioramento della sanità pubblica sono stati un faro di speranza per tanti. Paladino della salute come diritto fondamentale e non come un privilegio riservato a pochi, ha lottato instancabilmente per assicurare che ogni cittadino avesse accesso a cure mediche di alta qualità, senza distinzione di classe sociale o reddito. La sua visione della sanità come bene comune ha reso la Regione Emilia-Romagna un esempio di eccellenza nel settore sanitario".

Per questo il Pd di Bologna si stringe "al dolore della sua famiglia e ci uniamo per onorare la sua memoria ed eredità, impegnandoci a portare avanti la sua missione di garantire che la salute rimanga un diritto per tutti. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo spirito e la sua dedizione, la sua grande umanità, vivranno nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e la sua determinazione. Grazie Giovanni, per il tuo spirito e la tua dedizione a servizio della nostra Regione e del nostro Paese", conclude Mazzoni.

Bonaccini: "Era uno dei migliori"

Giovanni Bissoni è stato "uno dei migliori amministratori pubblici che io abbia mai conosciuto" è invece il pensiero di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che piange così la scomparsa dell'ex assessore alla Sanità. "Alle indubbie e riconosciute da tutti capacità di governo della cosa pubblica, in particolare nel campo della sanità- scrive ancora Bonaccini sui social- hai sempre abbinato una particolare sensibilità umana. Ci mancherai Giovanni". Insieme all'attuale assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, in una nota poi Bonaccini aggiunge: "Apprendiamo con grande dolore e amarezza la notizia della scomparsa di Giovanni Bissoni. Ci lascia un grande uomo e un grande amministratore, che ha dedicato la sua vita alle istituzioni e alla sanità pubblica. Anche a nome della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze".

Dai primi passi nella Giunta di Cesenatico fino ai più prestigiosi incarichi a livello nazionale- ricordano Donini e Bonaccini- Bissoni è stato un esempio di politico e amministratore che ha fatto del servizio per la comunità una virtù da perseguire, sempre". Per Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Bissoni "è stato un punto di riferimento nelle politiche per la salute per gli amministratori della mia generazione. E lo è stato un po' per tutto il sistema nazionale, prima da assessore dell'Emilia-Romagna, poi mettendo la sua esperienza al servizio del Paese. In questo tempo difficile per la sanità pubblica- aggiunge Baruffi- avremmo avuto ancora bisogno del suo contributo: non solo nella battaglia per le risorse e nella difesa del sistema universalistico, ma anche per progettare quell'innovazione verso cui è sempre stato aperto".

Infine per Matteo Lepore, sindaco di Bologna, con Bissoni "se ne va un grande protagonista del mondo della sanità emiliano-romagnola e nazionale. Prima come assessore della Regione Emilia-Romagna poi alla guida dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha sempre svolto i diversi ruoli con grande impegno e lungimiranza. Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio, del Comune e della Città metropolitana di Bologna alla famiglia e a tutti i suoi cari".