Lutto ad Anzola: morto il parroco Giulio Matteuzzi

Dal 1992 era in forze a Santa Maria in strada. Fissata la data dei funerali. Lepore: "Punto di riferimento importante"

Saranno celebrati lunedì 19 luglio alle 14 in Cattedrale San Pietro a Bologna i funerali di don Giulio Matteuzzi, 81 anni, storico parroco di Anzola della parrocchia di Santa Maria della strada, che gestiva dal 1992.

Accorate parola di ricordo e cordoglio per la scomparsa di Matteuzzi sono arrivata da più parti, non ultima quella da parte di Matteo Lepore. "Ha lavorato tutta la vita per costruire un mondo più equo, con un carisma contagioso.

Sapremo far tesoro dei suoi insegnamenti e del suo esempio, con riconoscenza" ha ricordato Lepore in una dedica.

Matteuzzi, laureatosi nel '63 in lettere a Bologna, conseguì la licenza in Teologia a Parigi nel '67. Dal '70 fino alla fine degli anni '80 fu missionario in Brasile, nella diocesi di Joinville, per poi tornare in Italia ed essere incardinato nella diocesi bolognese.

Particolare di colore: nel 2015 e nel 2017 la Badia di Santa Maria in Strada ha ospitato la troupe dei registi Manetti Bros dove sono state girate due puntate dell’Ispettore Coliandro, di cui una totalmente incentrata sulla bellissima Abbazia.

"Ci mancherà moltissimo Don Giulio, con le sue “prediche” sempre dense di umanità e comprensione, con il suo modo si condividere racconti e storie della sua vita" è il commiato social del Comune di Anzola dell'Emilia.