Lutto nel mondo della musica bolognese, morto Beppe dell'orchestra Senzaspine

Il mondo della musica bolognese è in lutto per la improvvisa scomparsa di Giuseppe Donnici, 55 anni, navigato musicista e insegnante di violino e viola in orchestre e scuole, morto per Covid nelle scorse ore. Donnici aveva anche affiancato Lucio Dalla, fino alla prematura scomparsa del cantante nel 2012.

A rilanciare i numerosi messaggi di cordoglio e condoglianze alla famiglia è stata l'orchestra Senzaspine di Bologna, ensemble nella quale Donnici militava assiduamente negli ultimi anni. "Chi ha potuto conoscerti -si legge nella dedica di Senzaspine- sa quanto valesse un tuo sorriso, così nascosto, così prezioso e noi, di tuoi sorrisi, ne abbiamo visti tanti". E ancora: "Ci mancherai tantissimo, forse non sai neanche tu quanto".