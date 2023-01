Addio a Giuseppe Fricelli, uno dei più importanti musicisti da camera italiani

Mondo della musica in lutto, si è spento lo scroso 8 gennaio all'età di 75 anni Giuseppe Fricelli, pianista e compositore, è stato uno dei più importanti musicisti da camera italiani e per anni docente del Conservatorio di Bologna.

Giuseppe Fricelli, bio

Fricelli - Nato a Figline Valdarno, 9 luglio 1948 - si è formato presso il “Conservatorio Luigi Cherubini” di Firenze diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida di Rio Nardi. Ha studiato musica da camera con Franco Rossi e composizione con Vito Frazzi. Vincitore di borse di studio, si è distinto in vari concorsi pianistici e cameristici.

Fricelli ha tenuto oltre 2000 concerti come solista e camerista in tutto il mondo.

Numerosi i suoi concerti in duo con artisti quali Mario Ancillotti, Roberto Fabbriciani, Severino Gazzelloni, Gabriel Tacchino, Giovanni Bacchelli, Stefano Michelucci, Alfredo Bianchini e molti altri.

Per oltre trant’anni ha svolto attività concertistica in duo pianistico con Giovanni Carmassi.

Fricelli ha suonato in prima esecuzione assoluta, più di cento composizioni.

È stato invitato a tenere concerti in vari festival e stagioni quali Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival di TromsØ, Avignone, Teatro Valle ed Eliseo di Roma, Teatro Comunale e della Pergola di Firenze, Teatro Massimo e Biondo di Palermo, Kammeroper di Vienna, National Gallery di Dublino, Accademia di Gerusalemme, Filarmonica di Tel Aviv, Ente Arena di Verona, Accademia Chigiana di Siena, Musikhalle di Amburgo, Museo El Prado e Accademia Reale di Madrid, Teatro Manoel di Malta, Octagon Theatre di Perth, Melba Hall di Melbourne, Ateneu di Porto, sala Enescu di Bucarest, Museo Machadi di Coimbra, Sala Verdi di Milano, Sala del Comune di Bruxelles, teatro Giordano di Foggia, Auditorium RAI di Torino, Palazzo Barberini di Roma e molti altri, nonché in prestigiose stagioni concertistiche nelle città di Londra, Bristol, Oxford, Cambridge. Ha tenuto concerti nelle sale dei conservatori di musica di Malaga, Tokyo, Damasco, Tolone, Siviglia, Oslo, Bologna, Milano, Napoli, Firenze, Lubecca, Kiel, Verona, Bolzano, Innsburuck.

Ha registrato per varie reti televisive e radiofoniche quali NRK, BBC, RAI, Radio Vaticana, TeleMontecarlo, Capodistria e presso diverse radio giapponese, spagnola, egiziana, greca, maltese, svedese, olandese, belga, australiana, austriaca, rumena, siriana, israeliana.

Ha inciso numerosi dischi, CD e DVD. Molte le sue pubblicazioni musicali per Carish, Berben, Pizzicato, Eridania ecc…

Numerosi i celebri compositori che gli hanno dedicato composizioni (Franco Margola, Marcello Abbado, Bruno Rigacci, Luciano Chailly, Luigi Zangelmi, Paolo Castaldi, Sergio Calligaris, Giancarlo Cardini, Efrem Casagrande, Franco Cioci, David Anzaghi, Piero Adorno, Andrea Mascagni, Lazslo Spezzaferri, Pierpaolo Scattolin, Rinaldo Rossi, Vittorio Fellegara, Gianni Ramous, Roberto Fabbriciani, Riccardo Riccardi, Giusto Franco, Stefano Da Ros, Giangiacomo Miari, Maria Teresa Procaccini).

È stato docente di pianoforte principale presso i conservatori di Bolzano, Verona, Venezia, Bologna e Firenze, tiene da tempo corsi di perfezionamento presso l’Accademia musicale di Firenze. Ha tenuto masterclass presso The school of Music Of Victorian College of the Arts of The University of Melbourne e corsi di perfezionamento a Norcia. Alla sua scuola si sono formati vari pianisti oggi in carriera concertistica e didattica.

Giuseppe Fricelli ha curato mostre grafiche abbinate ai suoi recitals dei maestri Pietro Annigoni e Primo Conti.

Ha collaborato, in veste di pianista e compositore in vari spettacoli e commedie con registi quali Tatiana Pavlova, Umberto Benedetto, Paolo Poli, Alfredo Bianchini, Cosimo Fricelli e con gli attori Sarah Ferrati, Ghita Nørby, Andreina Pagnani, Turi Ferro, Ave Ninchi, Paolo Pieri, Annamaria Sanetti, Saverio Marconi, Gianna Giachetti, Paola Gassman.

Sono oltre centocinquanta i recitals da lui tenuti in molte città europee con la Spinetta.

Fricelli ha creato il premio “Laszlo Spezzaferri” presso il Conservatorio di Verona ed il premio “Rinaldo Rossi”nel teatro di Castiglione delle Stiviere.

È stato direttore artistico dei concorsi nazionali musicali “Vito Frazzi”del Comune di Scandicci, “Città di Bardolino” del comune di Bardolino sul Garda, “Val di Sole” nel Comune di Dimaro.

È stato direttore artistico del concorso per autori di teatro “Sarah Ferrati” e del concorso di pittura “Primo Conti” di Firenze.

Pubblicazioni:

1. Acquarelli pianistici / Marco Podestà, Giuseppe Fricelli - Pubblicazione: Milano : Carisch, [2003]

2. Allegro largo vivace : racconti, fiabe, aforismi e storie di vita vissuta / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: [S.l.] : Revery, 2015

3. Accordi di parole consonanti e dissonanti : storielle, idee, aforismi, frasi / Giuseppe Fricelli Creazioni editoriali, 2020

4. Atmosfere : 17 composizioni pianistiche / P. Adorno ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Ancona : Bèrben, ©2002

5. Bardolino : immagine musicale per pianoforte / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, ©2007

6. Bristol / by Giuseppe Fricelli Pubblicazione: [S.l.] : Associazione culturale De musica, [2013]

7. Budapest / G. Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, 2013

8. Canción : al Santo Padre Francesco / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, ©2013

9. Carlo Prosperi : tre poesie dal Canzoniere di Francesco Petrarca : per soprano e viola / a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Casa editrice musicale G. Ceccherini, 2002

10. Cinque filastrocche per canto e pianoforte / Franco Margola ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Ancona : Bèrben, ©2006

11. Elegie Petite valse / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2008]

12. Esprimersi e parlare con il pianoforte : guida allo studio del pianoforte ad uso delle scuole medie a indirizzo musicale / G. Fricelli, M. Podestà, G. Tavanti Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2006]

13. Fantasia cromatica, quasi un diario : ricordi, storie, aforismi, racconti, fiabe, episodi di vita vissuta / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: [Campagnano di Roma] : Revery, 2016

14. Fischiettando: antologia di brevi brani pianistici / Antonella Barbarossa ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Udine : Pizzicato, [2003]

15. Dolce melodia / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2011]

16. Fogli d'album : per pianoforte : nella musica moderna e contemporanea italiana / Davide Anzaghi ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Casa editrice musicale G. Ceccherini, [2001?]

17. Frequenze pianistiche : 33 composizioni per i primi corsi di pianoforte / P. Adorno ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Ancona : Bèrben, ©2004

18. La goccia d'acqua / Giuseppe Fricelli ; testo di Hans Christian Andersen Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2006?]

19. Marius : 7. concorso nazionale di composizione pianistica 2006 : composizione vincitrice / musica di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Ceriale : Musicaurea, ©2006

20. Melodia : Kumano my love / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2006?]

21. Melodie : per pianoforte / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Milano : Carisch, [2005]

22. Mira il tuo popolo : pianoforte a 4 mani / armonizzazione: Vito Frazzi ; riduzione pianoforte a 4 mani: Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : G. Ceccherini, [1998?]

23. Note di passaggio : uno spensierato pot-pourri / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: [Roma] : Revery edizioni, 2017

24. Passaporto pianistico per il nuovo millennio : (autori del '900 per il pianoforte contemporaneo) / a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Milano : Carisch, ©2003

25. Passi nella lingua pianistica / a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2006?]

26. Per Giuliano / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, ©2007

27. Piccola idea / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, stampa 2007

28. Piccole impressioni musicali : otto brani facili per pianoforte / G. Fricelli, M. Podestà Pubblicazione: Firenze : La ciliegia, ©2002

29. Piccolo divertimento geometrico musicale sulla nota do / musica di Giuseppe Fricelli ; immagini di Luciano Ricci Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2006?]

30. Piccolo pensiero / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Il chiostro, [2006?]

31. Positano / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, 2014

32. Prime curiosità : antologia di brevi brani pianistici / Davide Anzaghi ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Udine : Pizzicato, [2003]

33. Quartetto per due violini, viola e violoncello / Carlo Prosperi ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Ancona : Bèrben, [2005]

34. Remembrance / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Il chiostro armonico, [2008?]

35. Riflessi / musica di Giuseppe Fricelli ; grafica di Luciano Ricci Pubblicazione: [S.l. : s.n.], [2013?]

36. Semplicità / music by Giuseppe Fricelli Pubblicazione: [S.l.] : Associazione culturale de musica, [2013?]

37. Setticlavio di parole : ricordi, storie, racconti, episodi di vita vissuta / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: [S.l.] : Revery, 2018

38. Sonata per flauto e pianoforte larghetto e allegro brillante / Franco Margola ; revisione: Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Casa editrice musicale G. Ceccherini, 1999

39. La spinetta nella musica contemporanea italiana / composizioni di Marcello Abbado ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Milano : Carisch, [1989]

40. Tramonto / Giuseppe Fricelli, pubblicazione: Firenze: Musicaurea ©2006

41. Due immagini pianistiche / Giuseppe Fricelli, pubblicazione: Firenze: Chiostro Armonico 2013

42. Sei piccole miniature / Giuseppe Fricelli, pubblicazione, Firenze: Chiostro Armonico ©2009

43. Suite per pianoforte a quattro mani / Roberto Lupi, Carlo Dall'Argine ; revisione pianistica: Giuseppe Fricelli, Giovanni Carmassi Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, [201.?]

44. Pagine musicali / Giuseppe Fricelli Pubblicazione: Firenze : Chiostro armonico, ©2011

45. Fogli d'album / Giuseppe Fricelli, Pubblicazione Firenze: Chiostro armonico [?]

46. A Giuseppe / Giuseppe Fricelli, pubblicazione: Firenze: Chiostro armonico [2006]

47. Elegia-Petite Valse / Giuseppe Fricelli, pubblicazione: Firenze: Chiostro armonico [2007]

48. Suoni, immagini, incanti in Val di Sole / Giuseppe Fricelli, pubblicazione: Firenze: Chiostro armonico [2008]

49. Preghiera / Giuseppe Fricelli, pubblicazione: Firenze ©2010

50. Concertato sì…ma...di parole… Racconti, idee, pensieri / Giuseppe Fricelli Creazioni editoriali, ©2019

51. Verità di vita in fantasia di fiabe / Giuseppe Fricelli Revery Editing ©2019