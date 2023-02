Il corpo senza vita di un uomo, verosimilmente di nazionalità straniera, è stato rinvenuto in località Osteriola di Granarolo Emilia.

Non si conoscono ulteriori informazioni a riguardo, se non che i militari dell'Arma stanno lavorando per accertare le cause del decesso. Al momento -cosi riferisce l'Ansa- non si esclude nessuna ipotesi.