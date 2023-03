Trovato morto a Granarolo: si escludono cause di morte violenta

L'identità non è stata resa nota, ma di lui si sa che ha tra i quaranta e i cinquanta anni e che è di origine asiatica. E' stata esclusa la causa violenta tra quelle che hanno portato la morte di un uomo, ritrovato l'altro giorno tra le campagne di Lovoleto, nel territorio di Granarolo dell'Emilia.

Contrariamente a quanto inizialemtne ipotizzato sul corpo del giovane, deceduto da non più di tre giorni, non sono stati trovati segni che facciano pensare a un gesto violento. Qualche ompatibilità invece sarebbe stata riscontrata -ma il condizionale è d'obbligo- con una caduta da una certa altezza.

L'inchiesta, a ogni modo, per ora vede aperto un solo capo di imputazione, relativo all'occultamento di cadavere. L'ipotesi è che il corpo sia stato portato nel luogo in cui è stato scoperto solo successivamente, probabilmente per nascondere qualcosa, come la provenienza o lo status di cittadinanza dell'uomo in relazione al suo impiego. Tutte spiegazioni che ora la procura, con l'aiuto dei carabinieri di San Lazzaro, dovrà ricercare a ritroso partendo dal cadavere rinvenuto.