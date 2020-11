Scomparsa di Sergio Bonazzi, l'assessore: "A lui intitoliamo la terapia intensiva del pad. 25 "

"Dedicargli la terapia intensiva del padiglione 25 è un modo importante per sottolineare il patrimonio di relazioni e saperi che ha costruito nella sua carriera". E' l'annuncio dell'assessore comunale alla sanità, Giuliano Barigazzi, appresa la notizia della scomparsa di Sergio Bonazzi, infermiere del policlinico Sant'Orsola.

"Esprimo, anche a nome del Sindaco, le condoglianze alla famiglia e alla comunità del Policlinico di Sant'Orsola. Quando viene a mancare una persona di valore il vuoto è grande" scrive Barigazzi. Ad ucciderlo a soli 59 anni è stato il Covid e si tratta di fatto della prima vittima tra gli operatori del Policlinico dall'inizio della pandemia.

Sergio Bonazzi era stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva il 6 novembre scorso, ma le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Chi era Sergio Bonazzi: da 30 anni in servizio al Sant'Orsola

Sergio Bonazzi era un'istituzione al Policlinico. Da trent’anni impiegato presso la Cardio-Anestesia pediatrica, quando è stato riaperto il padiglione 25 per curare i pazienti nella terapia intensiva Covid aveva seguito i colleghi, in quello stesso reparto dove ha lavorato per anni prima del trasferimento nel più moderno Polo Cardio Toraco Vascolare.