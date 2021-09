In moto contro il tram a Roma, muore 18enne figlio di una consigliera regionale

Si chiamava Kristopher Dixon ed aveva appena 18 anni il ragazzo di Piacenza morto in un incidente stradale a Roma venerdì sera. La vacanza nella capitale si è tramutata in tragedia quando lo scooter sul quale si trovava assieme ad un amico di 17 anni, anch'egli piacentino, si è scontrato frontalmente contro un tram sulla via Prenestina, zona Pigneto, non lasciandogli scampo.

Come scrive IlPiacenza, Kristopher Dixon era nato e cresciuto a Piacenza ed era figlio di Katia Tarasconi, consigliera regionale del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna ed ex assessora al Commercio del Comune di Piacenza. L'amico che viaggiava sullo scooter con la vittima ha 17 anni ed è gravissimo. Un impatto fatale fra il motorino su cui erano i due amici ed un tram della linea 5. Un frontale che non ha lasciato scampo al 18enne, morto sul colpo.

Il cordoglio

Vastissimo il cordoglio appena apresa la notizia. Kristopher avrebbe a breve iniziato a frequentare l'ultimo anno al liceo. "Le consigliere e i consiglieri del Gruppo PD in Emilia-Romagna, insieme a tutti i collaboratori, si stringono con forza attorno a Katia Tarasconi, colpita da un terribile lutto familiare. Non ci sono parole per esprimere il dolore davanti a questa tragedia. Abbracciamo la nostra collega e amica Katia, la figlia Rebecca e tutta la famiglia".

(Foto Roma Today)