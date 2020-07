Tragedia sul lavoro a Rioveggio: cade dal tetto, morto 56enne

Tragedia nell'area artigianale di Rioveggio stamattina dove un uomo di 56 anni, Silvano Stefanelli, è morto sul lavoro cadendo dal tetto di una concessionaria.

L'uomo, titolare di un'impresa edilizia con sede a Grizzana Morandi, si trovava in cima all'edificio per alcuni lavori. Da quanto si apprende, il tetto non ha retto provocando la caduta mortale.

Inutili i soccorsi: l'uomo è morto in seguito alle ferite riportate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri. Indagini in corso per delinerare i contorni del tragico incidente.