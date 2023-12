Morto sul lavoro: Tommaso lascia una moglie e due figli

Si chiamava Tommaso Crispino, l'operaio 50enne che ieri è morto sul posto di lavoro in un cantiere a PIan del Voglio, nel comune di San Benedetto Val Di Sambro. Originario di Sant'Arpino, comune del casertano, Crispino lascia una moglie e due figli. "Una tragedia che ci lascia una profonda tristezza nei cuori. Siamo sconvolti" dichiara a Casertanews il sindaco di Sant'Arpino Ernesto Di Mattia.

Nel pomeriggio, appresa la tragica notizia, il sindaco Di Mattia si è recato a casa dei familiari di Tommaso per "portare le condoglianze a nome dell'amministrazione comunale". Sin da adesso la fascia tricolore annuncia "la proclamazione del lutto cittadino" per una tragedia che "ha sconvolto tutti e che ci lascia una profonda tristezza nei cuori. Non ci si può abituare alle morti sul lavoro - ha aggiunto Di Mattia - Nel 2023 non si può morire così. Questo deve far riflettere sulle condizioni in cui lavorano molti operai in Italia. E' urgente aprire una riflessione seria sulla sicurezza e su tutte le criticità del mondo del lavoro".

La dinamica dell'incidente sotto indagine

Secondo quanto ricostruito, al momento dell'incidente mortale Crispino stava lavorando per l'azienda Ap Costruzioni del consorzio Krea a un'opera connessa con i lvaori per la variante di valico della A1. Gli operai avevano scavato una serie di 'trincee' profonde circa 3 metri dove poi inserire le tubature. Il 50enne si trovava all'interno di una di queste quando improvvisamente il terreno è franato, seppellendolo.

Immediatamente i suoi colleghi hanno allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Castiglione dei Pepoli, la centrale, l'autogru, la squadra USAR (Urban Search And Rescue) da Bologna, e l'elicottero del reparto volo. Tommaso è stato tirato fuori ma purtroppo il suo cuore aveva smesso di battere. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla Medicina del Lavoro.

Nelle ore successive la tragedia anche la Ap costruzioni ha comiunicato il "profondo cordoglio" per la scomparsa dell'operaio. La società "nel ribadire piena vicinanza alla famiglia per la triste perdita - si legge in una nota - conferma di essersi da subito attivata per fornire alle Autorità competenti tutte le informazioni in suo possesso per contribuire a una corretta ricostruzione della vicenda".