E' morto Lino Neri, l'amatissimo giornalaio del Pratello

Lino Neri è uno dei simboli del Pratello, quello vecchio e quello nuovo. Da trent'anni edicolante della strada, era facile vederlo all'opera: bastava passare la mattina presto per incontrarlo in sella alla sua bicicletta, con i giornali da consegnare nella cesta. E oggi una bruttissima notizia per tutti i suoi amici (tantissimi) che dovranno fare a meno di lui dopo tanto tempo e con tantissima tristezza. Lo scorso anno Lino è stato protagonista di una raccolta fondi che serviva (ed è servita) per salvare la sua attività.

I ricordi saranno tantissimi, tanti quante le persone che gli erano affezionati. Il primo è di Pratello R'Esiste: "Lino era una figura fondamentale per la strada un punto di riferimento anche per chi non è mai stato un appassionato lettore. Ma lui sapeva intavolare una chiacchierata su tutti i libri che aveva in negozio, ti invogliava a leggere (e a comprare!) anche solo per la curiosità che ti metteva. Per i bambini era un piccolo paese dei balocchi, per i genitori un po’ meno ma pazienza, sapevi di spendere comunque bene i soldi. Ci mancherà tanto, perché una persona così non la si trova tutti i giorni, forse non la si trova più".

"Andavo da lui con papà, mamma e nonna"

E poi ci sono le parole di Francesca: "Conosco Lino da quando piccolissima andavamo a comprare il quotidiano e i rotocalchi con il papà, la mamma e la nonna. Io sono del 1970 e sono nata in via Calari, a pochi passi dall'edicola che aveva aperto la sua mamma. Lui andava all'università ed era figlio del Pratello. La sua edicola era sempre aperta. La domenica, e faceva orario continuato. Un crocevia prezioso e per molti salvifico".