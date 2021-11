Mondo del teatro in lutto: addio a Luciano Leonesi

Si è spento all'età di 92 anni Luciano Leonesi, autore e regista teatrale, storico maestro di teatro. Aveva ricevuto il Nettuno d’oro nel 2006.

Oggi il sindaco Matteo Lepore lo ricorda con queste parole: "Luciano Leonesi è stata una figura straordinaria del teatro bolognese e non solo. Animatore del teatro di massa, esperienza culturale autenticamente popolare, ha dato voce a volti e battaglie attraverso anche il coinvolgimento in scena di attori non professionisti, operai, braccianti, partigiani, mondine e studenti".

"Una vita spesa per il teatro veicolo di impegno politico, civile, culturale e sociale, con tante esperienze che hanno segnato la nostra città, tra cui Il gruppo teatrale viaggiante. La città gli aveva conferito il Nettuno d’oro nel 2006, in questo momento di cordoglio gli rinnoviamo la nostra gratitudine, stringendoci alla sua famiglia e a quanti hanno conosciuto e apprezzato il suo instancabile impegno e la sua opera".

(Foto youtube Casetta rossa)