Lutto nel mondo del volontariato, morto Luigi Pasquali

Un altro lutto colpisce il mondo del terzo settore e del volontariato bolognese. E' infatti venuto a mancare nei giorni scorsi Luigi Pasquali, già portavoce del Forum del Terzo Settore, ex sindaco di Argelato ed ex direttore di Auser. La notizia del decesso di Pasquali segue di poche ore quella della morte improvvisa del gestore della pizzeria etica Pilastro, Michele Ammendola.

Tanti i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia e dei parenti di Pasquali, non ultimo quello del sindaco Lepore. "Un’altra perdita importante per il mondo del volontariato bolognese. in soli due giorni" commenta amaro il primo cittadino. "Luigi Pasquali era una persona per bene e silenziosa. Ho sempre pensato nascondesse una timidezza di fondo. Anche perché era capace di imprese enormi. Con il suo sigaro, la giacca sulla spalla e un tipico sorriso emiliano".