Malore durante i lavori al canale, operaio morto nel Navile

Ieri pomeriggio, i carabinieri di Corticella e del Radiomobile di Bologna sono intervenuti in via del Navile, dove è stato trovato il cadavere di un 53enne, cittadino polacco e impiegato come operaio nei recenti lavori della bonifica del canale Navile.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso, verosimilmente provocate da un colpo di calore sopraggiunto al termine di un’attività lavorativa svolta nel canale. Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il personale della prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro dell’Ausl di Bologna. La salma è stata trasportata al D.O.S. – Deposito Osservazione Salme di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.