E' morto Mario Bettini, fu segretario della CGIL Bologna fino all'86

Si è spento a 81 anni. Bettini fu componente del Partito comunista italiano e venne eletto in Consiglio comunale a Bologna nei primi anni '70

Si è spento a 81 anni a Ceglie Messapica (Brindisi), dove viveva da più di vent'anni, Mario Bettini, già segretario generale della Camera del lavoro di Bologna. Operaio specializzato della Sasib, protagonista delle vertenze del 1967 e 1968 nella sua fabbrica, Bettini fu componente del Partito comunista italiano e venne eletto in Consiglio comunale a Bologna nei primi anni '70 fra le fila di quel partito.

Segretario territoriale della Fillea-Cgil, categoria degli edili, dal 1976 al 1981, anno in cui fu eletto segretario della Cgil di Bologna. Molto vicino a Lama e Trentin, Bettini rimase segretario fino al 1986. Dopo il ritiro dalla vita politica e sindacale a Bologna, scelse di trasferirsi in Puglia dove continuo' la sua attivita' nello Spi-Cgil, sindacato dei pensionati. "Ai suoi cari l'abbraccio sentito della Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna", manda a dire il sindacato di via Marconi.

(Dire)