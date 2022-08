Addio a Matteo Incerti: giornalista e scrittore attivista 5 Stelle

"Il cordoglio della Comunità del M5S sconvolta dalla scomparsa di Matteo Incerti", così gli attivisti emiliano-romagnoli alla notizia della morte del giornalista e scrittore.

Aveva 50 anni e un malore gli è stato fatale. Incerti si trovava in Canada per presentare il suo libro 'I pellerossa che liberarono l'Italia'. Il suo ultimo post su Facebook è di ieri, poco dopo la mezzanotte (ora italiana) e il 13 agosto aveva ricordato Piero Angela: "Sin da bambino, sono cresciuto con la sua saggezza , la sua cultura , innamorandomi dei luoghi fantastici, delle scoperte e delle curiosità scientifiche e storiche che narrava a tutti da quel piccolo schermo. Ho sognato con la sua voce , che declamava nella notte le gesta dell'antica Roma sui muri illuminati dei Fori Imperiali . Sono volato oltre il tempo con i suoi racconti. In quest'alba nel verde della nazione Ojibwa nell' Ontario, apprendendo la notizia della sua scomparsa, nel mio piccolo per dirgli grazie gli dedico questa Luna , queste acque al tramonto e una insegna di Madre nativa con il suo piccolo.MI piace immaginare che simbolicamente lo accompagnino nel viaggio verso il cielo del Grande Spirito, per lui solo una tappa verso chissà quali galassie e pianeti Grazie di tutto Piero Angela.L'amico vicino e lontano di ogni persona che ama la cultura. Condoglianze al figlio Alberto Angela".

Attivista 5 Stelle, Incerti era portavoce del gruppo parlamentare e tra i primi attivisti in Emilia-Romagna sin dalla nascita del Movimento.

"La tragica notizia dell'improvvisa scomparsa di Matteo Incerti ha sconvolto l'intera comunità del MoVimento 5 Stelle - si legge nella nota - Giornalista, scrittore, storico attivista della prima ora e figura di assoluta centralità nell'ambito della Comunicazione del Movimento 5 Stelle a livello nazionale ma soprattutto, con dedizione e passione costante, per la sua Reggio Emilia e per l'intera regione Emilia-Romagna. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto difficile da colmare. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi affetti più cari".

Il cordoglio sui social

"Io ancora non ci credo che te ne sei andato così - ha scritto sui social l'assessore comunale Massimo Bugani - Dai un grande abbraccio a Gianroberto che ti ha sempre voluto bene. Ciao Matte".

"È con immenso dolore che apprendo della morte di Matteo Incerti, un ragazzo della nostra comunità, un amico che ha visto il Movimento muovere i suoi passi sin dall’inizio. Caro Matteo, ti ricorderemo sempre con affetto. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari" ha scritto l'ex presidente del Consiglio eleader 5 Stelle, Giuseppe Conte.

(Foto FB Matteo Incerti )