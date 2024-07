La scalata di Michele per i bambini malati di tumore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era partito il 12 luglio, alla volta del Monte Bianco. All'amore per le vette si univa un'impresa solidale, la raccolta fondi per Ageop - Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica -. 300 Km in bici e 15 a piedi, per un totale di 7000 metri di dislivello, "Una cima per Ageop" appunto. È morto così il 14 luglio Michele Raule, ingegnere di San Lazzaro con la passione per la montagna, precipitando in un crepaccio, mentre stava attraversando un canalone insieme al fratello e altri due compagni: "Sembra un'impresa dura, ma in realtà è nulla in confronto a quello che fa Ageop per i bambini malati di tumore e quindi sono contento di dedicare questa avventura a loro e di raccogliere fondi" diceva in un video.

Lascia la moglie Elisa e i figli Chiara, Elena e Francesco: "Tenterò un'impresa per me 'estrema' - scriveva sui social prima della partenza - dal mare alla vetta del Monte Bianco senza dormire, con il solo uso delle gambe. Partirò alle 5 di mattina da Genova con la bici, che lascerò in fondo alla Val Veny, per proseguire a piedi fino alla vetta. Mi sono allenato parecchio (75.000m D+ da inizio anno), ma non è sicuro che ce la farò. La mia motivazione, già non piccola, sarà rafforzata da una buona causa in cui credo molto: raccogliere fondi per Ageop, associazione di Bologna che aiuta i bambini malati di tumore".

Martedì 16 luglio alle 21.00 si terrà un momento di preghiera presso la chiesa parrocchiale di San Lazzaro.