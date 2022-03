Trovato morto in Montagnola: polizia al lavoro su ipotesi decesso

Appartiene a un uomo di 48 anni il corpo trovato stamane senza vita in un'area verde della Montagnola, in pieno centro storico a Bologna. A segnalare che un uomo giaceva per terra senza dare segni apparenti di vita è stato un passante, nel primo mattino di oggi, che poi ha chiamato il 113 per dare l'allarme. Arrivati sul posto, poliziotti e soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. Ancora sconosciute le cause del decesso, ma da un primo riscontro si tenderebbe a escludere la causa violenta, propendendo invece per un malore o per un'overdose.