Morto Nabil Al Mureden, presidente della comunità siriana e primario a Budrio

Se n'è andato il dottor Nabil Al Mureden, presidente della comunità siriana in Italia e per anni primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Budrio.

Quando è morto siu trovava in Turchia. A dare l'annuncio il Comune di Budrio. Numerosi i messaggi di cordoglio sui socia: "È stato un ottimo medico e aveva doti di grande umanità, l'ho incontrato una sola volta, mi è bastata per ammirarlo tanto".

Al Mureden si era laureato in medicina e chirurgia nel 1968 presso l'Università degli Studi di Bologna, dove nel 1973 aveva conseguito la specializzazione in chirurgia generale. Nel 1978 si è specializzato in chirurgia toraco-Polmonare presso l'Università degli Studi di Torino e successivamente in chirurgia laparoscopica presso l'Università degli Studi di Milano.

Dal 1998 al 2003 era stato responsabile del centro di chirurgia laparoscopica ed endoscopia digestiva presso i tre Ospedali dell'Usl 24, ovvero di Budrio, di Bentivoglio e di San Giovanni Persiceto. Attivo nel campo degli aiuti ai connazionali siriani.

(Foto FB Comune di Budrio)