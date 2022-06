Trovato morto in via Nazario Sauro: disposta l'autopsia

Spetterà all'autopsia chiarire le cause della morte del 31enne trovato questa mattina morto dentro una abitazione in un residence di lusso in via Nazario Sauro, nel centro storico. Lo riporta l'agenzia Dire. L'uomo, cittadino svizzero, potrebbe essere stato ucciso da un malore o da un'overdose di stupefacenti, ma per confermare o smentire le ipotesi al vaglio degli investigatori- che sono coordinati dal pm Gabriella Tavano- bisognerà attendere l'esito dell'autopsia, che è già stata disposta e verrà eseguita nei prossimi giorni.

Sul posto, questa mattina, sono intervenute anche le volanti e la Scientifica, e per aiutare gli investigatori a ricostruire le ultime ore di vita del 31enne sono stati portati in Questura e ascoltati un ragazzo e una ragazza che alloggiavano nella stessa struttura e conoscevano l'uomo.