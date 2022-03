Morto Nicola De Filippo, fu presidente del quartiere Borgo Panigale

Aveva 71 anni, Nicola De Filippo, napoletano di nascita, bolognese di adozione. E' morto nella città dove per tanti anni ha fatto politica. E' stato consigliere al Borgo Panigale Bologna con incarichi di Coordinatore delle Commissioni Scuola, Sport, Attività Produttive (1995-2009), Presidente del Quartiere ed esponente del PArtito Democratico.

"Un compagno di politica e di viaggio - ha screitto sui cosial l'ex sindaco di Bologna, Virginio Merola - una persona bella e gentile. Fu presidente del quartiere Borgo Panigale durante il mio primo mandato. Sempre presente e sempre sul "pezzo". Ciao Nicola. Ci mancherai".

"Sono tanti gli aggettivi e gli episodi che potrebbero descrivere Nicola - ha scrittol'attuale presidente del quartiere Borgo Panigale, Elena Gaggioli - eppure non basterebbero a rendere giustizia alla sua verace passione politica, all’entusiasmo con cui ha partecipato alla vita di Partito sino a pochi giorni fa e al suo autentico amore per la comunità che lo ha accolto anni fa al suo arrivo da Napoli. Nicola sapeva essere gioioso e severo con la stessa intensità e fino all’ultimo si è occupato con interesse autentico e mai banale del nostro territorio, con grande generosità. Sempre autorevole senza bisogno di essere arrogante. Oggi abbiamo perso un bravo amministratore e dirigente di partito, ma soprattutto un uomo sincero e leale. Ci rimane però il suo prezioso esempio. Le nostre più affettuose Condoglianze alla famiglia".

"Siamo stati compagni di banco in consiglio comunale. Ti chiamavo'maestro': tu sai perché - è il ricordo dell'ex assessore Marco ;ombardo - i nostri ricordi, i tuoi insegnamenti, le nostre battaglie ce le terremo per sempre tra noi. Siamo sempre stati affiatati, come in questa foto, mentre andavamo in visita ai detenuti del carcere della Dozza. Mi fa piacere ricordarti così, con il tuo sorriso grande, la tua gestualità, la tua generosità. La notizia della tua scomparsa mi addolora tanto: un grande abbraccio alla tua famiglia ed alla tua comunità. Mancherai tanto, a tutti noi. Ciao maestro, ciao Nicola".

