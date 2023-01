Addio al Nicola Zamboni: Bologna perde il suo scultore

Se n'è andato a quasi 80 anni, Nicola Zamboni, lo scultore che ha segnato con moltissime sue opere il nostro territorio e non solo. I suoi disegni, bozzetti e sculture si trovano in collezioni private in Italia, Spagna, Vietnam, Germania, Argentina, Cile, Perù, Guinea Equatoriale, Cuba, Messico, Mosca, Creta, Australia, Svezia, Francia e Libia.

E' mancato all'ospedale Maggiore dove era ricoverato.

Dalle mondine di Bentivoglio e San Pietro in Casale, al monumento agli artigiani di Bologna, alla scultura che ricorda Giulietta Masina a Sant'Agata a Guglielmo Marconi a Sasso...

Chi era Nicola Zamboni

Dopo gli studi e il servizio militare si iscrive all'Accademia di elle Arti di Bologna ma scontento del clima e dei rapporti con i docenti decide di abbandonarla al terzo anno.

Nel 1968 si reca in Inghilterra per conoscere Henry Moore che lo ospita per circa un mese.

Nel 1975 inizia ad insegnare in Accademia a Bologna come assistente dello scultore Quinto Ghermandi.

Dal 1997 al 2004 tiene la cattedra di scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano dove incontra Sara Bolzani, scultrice.

Opere pubbliche di Nicola Zamboni sono disseminate sul territorio italiano, soprattutto in Emilia Romagna, ma disegni, bozzetti e sculture si trovano in collezioni private in Italia, Spagna, Vietnam, Germania, Argentina, Cile, Perù, Guinea Equatoriale, Cuba, Messico, Mosca, Creta, Australia, Svezia, Francia e Libia.