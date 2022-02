Bologna piange Paolo Pagani della trattoria "Da Vito": tanti i ricordi e messaggi per lui

E' mancato a 73 anni Paolo Pagani, titolare della storica trattoria "Da Vito", in via Musolesi, nel rione Cirenaica, meta di tanti artisti da Guccini a Dalla, da Villotti, a Carboni, ma non solo bolognesi.

La notizia è rimbalzata sui social ieri mattina e si sono susseguiti i commenti e ricordi: "Mi raccontò che assieme a Dalla andò a casa di Lou Reed a New York... Ricordo le tante cene con le chitarre" scrive Federico Aicardi, cantante e musicista. "Se l'Accademia esiste ancora, tutto il merito è di Paolo Pagani, che oggi ci ha lasciato per sempre. Nel 1997 è nata tra i tavoli della trattoria, Per molti anni Paolo ci ha consentito di usare il suo locale, nel giorno di chiusura settimanale, per trovarci e giocare. Lui sosteneva anche tutte le spese dei premi e dei buffet. Grazie Paolo sei stato un gran signore" scrivono dall'Accademia del tarocchino bolognese.

"La storia della Bologna dei Musicisti e dei Poeti è passata da lì. Forse, anzi sicuramente, ci è passata anche la Storia con la S maiuscola. Beato chi l'ha assaporata" è il messaggio del giornalista Marino Bartoletti.

"Ricordiamo come Paolo ha rappresentato per decenni un punto di eccellenza sia per la cucina tradizionale bolognese, sia per la cultura sotto le Due Torri. Con il suo modo di fare e con il suo locale Paolo Pagani aveva saputo unire due elementi del Buon Vivere, tipici della cultura Petroniana", hanno scritto in una nota Nel Massimo Zucchini e Loreno Rossi, rispettivamente Presidente e Direttore di Confesercenti Bologna che il 18 settembre 2018 aveva assegnato a Paolo Pagani un premio di riconoscimento per i 70 anni interrotti di attività della Trattoria.

Anche il sindaco Matteo Lepore ha fatto arrivare il suo cordoglio: "Luogo simbolo per diverse generazioni della Bologna ‘biassanot'. Un locale che conserva storie e aneddoti di grandi artisti, come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Gaetano Curreri, Vasco Rossi, e che avrà sempre un posto speciale nel cuore di molti bolognesi. Alla famiglia, gli amici e i collaboratori di Pagani vanno il mio sincero cordoglio e vicinanza".

Arriva anche il messaggio dell'ex sindaco, Virginio Merola: "La storia di una città passa anche da luoghi come l'osteria Da Vito. Se n'è andato Paolo Pagani, il titolare di un luogo mitico che ha contribuito a far conoscere e amare Bologna ben oltre i confini italiani. Era una persona speciale, condoglianze ai familiari e a tutti quelli che gli hanno voluto bene".

"Ci sono luoghi che hanno fatto la storia di Bologna e sono stati crocevia della musica italiana - ha scritto l'ex assessore e coordinatore di Azione, Marco Lombardo - grazie Paolo Pagani, per aver custodito la magia di un luogo semplice, in cui il cibo ed il vino si sono mescolati con la musica, i versi, le carte e l’allegria".

"Il mondo in un locale. Un pezzo di storia che se ne va. Se n'è andato Paolo Pagani, storico gestore della Trattoria Da Vito, locale simbolo della Bologna dei biassanot che ha accolto per anni, ai suoi tavoli, i più grandi maestri della canzone italiana" scrive il fan club di Francesco Guccini.

"Chi mi conosce sa quanto sia affezionato a questa storica trattoria e al buon Paolo - scrive il capogruppo M5Stelle, Massimo Bugani - tutti gli amici che sono venuti a pranzo o a cena da tutta Italia, li ho portati da Vito, semplicemente perché si stava bene, si mangiava bene e c'era in giro l'atmosfera magica degli anni '70, condita con tanta ironia. Ci mancherai tanto Paolo".