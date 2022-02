Morto Paolo Pagani, storico gestore della trattoria "Da Vito"

E' morto Paolo Pagani, gestore della Trattoria Da Vito, di via Mario Musolesi, nel cuore del quartiere Cirenaica. Aveva 73 anni e aveva ereditato il locale dal padre, Vito.

Tappa per tanti artisti non solo bolognesi, a cominciare da Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Luca Carboni, Roberto Vecchioni, Roberto Benigni e tanti altri.

Confesercewnti lo ricorda quando, in occasione delle celebrazioni del 70.o anniversario di nascita dell’associazione, il 18 settembre 2018 Confesercenti Bologna aveva assegnato a Paolo Pagani un premio di riconoscimento per i 70 anni interrotti di attività della Trattoria da Vito.

"Sin dall’apertura dello storico locale, la Trattoria Da Vito era stata socia di Confesercenti. Consegnato dal musicista Jimmy Villotti e dal cantante Luca Carboni, il premio a Paolo Pagani venne accompagnato da 105 secondi di applausi", scrive Confesercenti.

"Nel porgere le condoglianze a tutta la famiglia di Paolo Pagani – affermano Massimo Zucchini e Loreno Rossi, rispettivamente Presidente e Direttore di Confesercenti Bologna – ricordiamo come Paolo ha rappresentato per decenni un punto di eccellenza sia per la cucina tradizionale bolognese, sia per la cultura sotto le Due Torri. Con il suo modo di fare e con il suo locale Paolo Pagani aveva saputo unire due elementi del Buon Vivere, tipici della cultura Petroniana".

Anche il sindaco Matteo Lepore ha inviato una nota di cordoglio: "Apprendo con grande dispiacere della scomparsa di Paolo Pagani, titolare della storica trattoria ‘Da Vito’ in Cirenaica, luogo simbolo per diverse generazioni della Bologna ‘biassanot'. Un locale che conserva storie e aneddoti di grandi artisti, come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Gaetano Curreri, Vasco Rossi, e che avrà sempre un posto speciale nel cuore di molti bolognesi. Alla famiglia, gli amici e i collaboratori di Pagani vanno il mio sincero cordoglio e vicinanza".