Morire per la puntura di un insetto: ieri la tragedia a Casalecchio, ora c'è il vaccino

Scientificamente sono definiti "imenotteri" e sono particolarmente insidiosi con l’arrivo della bella stagione. Comprendono diversi tipi di insetti, come i calabroni, le vespe e le api. Le loro punture possono diventare pericolose e anche letali.

Lo dimostra la tragedia di Casalecchio del 16 luglio: Paolo Tassi, 64 anni, si trovava al campo sportivo ed è stato punto da diversi insetti. Inutili i soccorsi dei presenti e del personale del 118 arrivato sul posto. Qualche giorno fa, una escursionista bolognese ha accusato un malore in alta montagna dopo essere stata punta da un imenottero. È stata soccorsa e ricoverata in ospedale.

La reazione allergica

I soggetti allergici possono anche non esserne consapevoli. La reazione, anafilassi o shock anafilattico, può essere anche "severa", con la ostruzione delle vie aeree e il collasso cardiovascolare, come riassume in uno studio Rodolfo Ferrari, primario di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Azienda USL di Imola.

Dall'orticaria, all'edema laringeo fino alla dispnea, la difficoltà respiratoria, dalla perdita di coscienza, alla ipotensione.

I sintomi

Gli organi bersaglio sono la cute (80-90% dei casi), l'apparato respiratorio (70%), quello gastro-enterico (30-45%), quello cardiovascolare (10-45% con possibile insorgenza di infarto miocardico e aritmie), il sistema nervoso centrale (10-15%).

Come spiega Ferrari, la presenza di uno dei seguenti 3 criteri individua il 95% dei casi di anafilassi:

1. esordio acuto con coinvolgimento di cute e/o mucose, associato ad almeno uno dei seguenti: compromissione respiratoria, ipotensione arteriosa, ipoperfusione periferica (apporto di sangue non adeguato - ndr) con disfunzione d’organo

2. esposizione a probabile allergene con comparsa a breve termine di almeno due dei seguenti: manifestazioni cutanee/mucose, insufficienza respiratoria, ipotensione arteriosa, sintomi gastrointestinali

3. ipotensione arteriosa dopo esposizione ad allergene noto in assenza di tipiche manifestazioni

Le diagnosi

L’anamnesi, illustra il primario "deve focalizzarsi sull'esposizione a un potenziale fattore scatenante, il tempo trascorso tra l'esposizione e la comparsa dei sintomi, l'evoluzione dei sintomi nel tempo".

Le diagnosi sono diverse "e meritano la massima attenzione" sottolinea Ferrari. In particolare l’orticaria, l’angioedema, l’angioedema ereditario, l'asma acuto, la disfunzione delle corde vocali, la sindrome

sgombroide (intossicazione da istamina - ndr), l’attacco di panico, le reazioni vaso vagali, la sincope, la

flush syndrome da carcinoide (diarrea, vampate, eritema - ndr) tutte le altre forme di shock, gli eventi e le patologie cardio-vascolari e neurologiche: "I test di laboratorio (soprattutto in urgenza, ma non solo) forniscono informazioni di scarsa rilevanza".

Il decesso da anafilassi è di solito imputabile a collasso cardio-vascolare.

Come si interviene

In caso di reazione grave, il paziente può anche essere intubato e ventilato meccanicamente. Solitamente viene pratica un'iniezione di adrenalina (epinefrina), a esistono anche altre terapie a seconda dei soggetti.

Sebbene non esista "evidenza certa sulla durata del periodo di osservazione - osserva il medico - un soggetto che rimane asintomatico per 4 ore può essere dimesso in sicurezza Sono ragionevoli 6-9 ore di osservazione per le forme moderate, 24 ore per le più severe".

Soggetti allergici: come comportarsi

Chi sa di essere soggetto allergico, dovrebbe sempre portare con sé i farmaci di emergenza: antistaminici e cortisonici da assumere per via orale, un preparato a base di adrenalina (autoiniettore di adrenalina) che non deve essere mai lasciato al sole.

L’adrenalina è da impiegare in caso di comparsa di sintomi gravi: edema della glottide (sensazione di costrizione alla base della lingua con difficoltà a deglutire, cambio del tono della voce, difficoltà a respirare); sintomi cardiovascolari (disturbi della vista, vertigini, calo della pressione); sintomi asmatici (tosse, fischio, difficoltà a respirare); angioedema viscerale (dolori a livello gastrico e/o addominale, vomito, diarrea).

In rari casi di aritmie cardiache e coronaropatie di una certa gravità ci può essere una controindicazione

all’utilizzo di adrenalina: è sempre quindi necessario un consulto cardiologico.

I consigli in caso di punture di insetti, vespe e calabroni:

- rimuovere entro 20 secondi il pungiglioni con pinzette o unghie,

- applicare qualcosa di freddo o crema antistaminica

- rivolgersi al medico o al pronto soccorso in caso di reazione importante

Esiste un vaccino

A Bologna e in Emilia-Romagna la persona a rischio di shock anafilattico per punture di imenotteri può ricevere gratuitamente dalla Ausl lo specifico vaccino desensibilizzante. Occorre un accertamento medico che ne certifichi la necessità.

Il vaccino desensibilizzante, o immunoterapia desensibilizzante "consiste nell'inoculazione sottocutanea di dosi via via crescenti del veleno dell’insetto a cui si è allergici, partendo da dosi molto basse. Lo scopo è quello di far si che il corpo si abitui in maniera graduale al veleno e raggiunga una soglia di tolleranza, scongiurando in questo modo le reazioni più gravi e lo shock anafilattico, spiega Gloria Ravegnini, ricercatrice presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna, sul Magazine della Società Italiana di Farmacologia

"Possono vaccinarsi coloro che hanno manifestato reazioni avverse molto intense a seguito di una puntura di imenotteri. Queste persone devono richiedere una visita allergologica per far si che gli specialisti possano valutare il grado di sensibilità agli agenti allergizzanti ed eventualmente identificare il tipo specifico di veleno a cui il paziente è più allergico".