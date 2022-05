Addio al partigiano Carlo Smuraglia, Schlein: "Raccogliere e portare avanti l'impegno"

Avrebbe compiuto 99 anni ad agosto, Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, morto a Milano. Anconetano, ha studiato giurisprudenza a Pisa e nel 1944 si è unito alla Resistenza. Con la fine della guerra, diventa docente di Diritto del lavoro nelle università di Milano e Pavia.

E' stato consigliere regionale in Lombardia, presidente del Consiglio regionale, poi senatore e presidente della commissione Lavoro. Componente del Consiglio superiore della magistratura. Dal 2011 al 2017 è stato eletto presidente dell’Anpi. Era diventato poi presidente onorario.

Nel 2016 Smuraglia si confrontò con l'allora premier Matteo Renzi al Palanord di Bologna per "Le ragioni del sì e del no" alle riforme costituzionali che sono state oggetto del referendum.

“Con Carlo Smuraglia se ne va una figura che ha incarnato in tutta la sua vicenda umana, politica e professionale i valori repubblicani e democratici nati dalla Resistenza - ha scritto il sindaco Matteo Lepore - Lo ricordiamo con particolare affetto alla guida dell’Anpi, per la sua appassionata difesa dei valori della Costituzione, ogni volta che sono stati messi in discussione. Il suo impegno, anche nelle aule dei tribunali e parlamentari, ha sempre guardato alla difesa della democrazia e dei diritti, in particolare di quelli che si sostanziano nel lavoro.

Come Sindaco di Bologna esprimo il profondo cordoglio della città e dell’Amministrazione per questa grave perdita. Un cordoglio al quale uniamo un forte sentimento di riconoscenza per una vita spesa interamente per il bene comune. Ci stringiamo forte alla moglie Enrica, ai figli, ai nipoti e ai tanti compagni di viaggio di Smuraglia”.

"Mi stringo al profondo cordoglio dei suoi cari e di tutta l’ANPI per la scomparsa di Carlo Smuraglia - ha scritto la vicepresidente della Regione Emili-Romagna, Elly Shclein - Perdiamo un compagno, un partigiano, un antifascista che ha sempre difeso strenuamente i valori della Costituzione e i principi della democrazia. Dobbiamo raccogliere e portare avanti l’appassionato impegno che ci lascia".

"Se ne è andato, certamente a combattere altre battaglie. Noi qui non possiamo che ricordarlo per il suo coraggio, per la sua coerenza, per il suo esserci sempre. Il nostro abbraccio va ai suoi cari, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI, a ANPI provinciale Bologna e a chi ha lottato con lui per difendere i valori della Resistenza e della Costituzione. Grazie, Presidente" si legge sulla pagina Facebook di Coalizione Civica Bologna.

"Lo Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna rende onore a Carlo Smuraglia, amatissimo presidente onorario dell’Anpi, scomparso a 98 anni. Partigiano e protagonista della storia del nostro Paese, custode della Costituzione nata dalla Resistenza, senatore e giurista, Smuraglia è stato uomo di diritti sempre dalla parte degli sfruttati e dei perseguitati. Vogliamo ricordarlo anche come autore della legge che consente l’attività lavorativa dei detenuti. Lo Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna rinnova il suo impegno nell’opera di trasmissione della Memoria storica verso le nuove generazioni e partecipa al dolore della famiglia di Carlo Smuraglia e della 'sua' Anpi".