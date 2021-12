Castenaso, 45enne trovato morto nel suo appartamento

Pier Giacomo Mariani, proprietario storico dell'Hotel House di Castenaso, è stato trovato morto nel suo appartamento. L'uomo non era rintracciabile da giorni: ieri sera alle 18 i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento in cui viveva, adiacente all'hotel, e lo hanno trovato riverso a terra. Senza vita.

In base a quanto si apprende, l'uomo, 45 anni, è morto per cause naturali. Con lui era presente il suo cane, un cane da guardia, che inizialmente non lasciava avvicinare nessuno al capezzale del proprietario. Ora l'animale è stato affidato al canile di Budrio.

Sul posto presenti anche i carabinieri.

(Foto archivio)