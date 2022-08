È morto Piero Angela, il cordoglio di Bologna

"Buon viaggio papà". Con queste parole Alberto Angela annuncia la morte di suo padre, Piero, morto nella notte tra il 12 e 13 agosto all'età di 93 anni.

Piero Angela, giornalista, conduttore e divulgatore scientifico era nato a Torino il 22 dicembre 1928 e aveva da poco celebrato i suoi 70 anni in Rai. Volto storico della tv italiana, grande curioso e conoscitore delle bellezze d'Italia, con i suoi programmi ha portato la cultura nelle case di milioni di italiani. Il figlio, Alberto, ha seguito le sue orme.

Il messaggio lasciato da Piero Angela

Piero Angela ha voluto lasciare agli spettatori, ascoltatori e lettori un messaggio, pubblicato ora sui social della Rai. "Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana".

"Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano".

"Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia".

"È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati".

"A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese".

I messaggi di cordoglio

Anche Bologna, come tutta Italia, piange la sua scomparsa e si susseguono numerosi messaggi di cordoglio.

"Condoglianze a tutta la famiglia di Piero Angela – scrive il sindaco, Matteo Lepore – un grande narratore e intellettuale italiano. Grazie per la tua umanità e il tuo amore per la conoscenza, da condividere con tutti e tutte. Dalla città di Bologna".

"Con il suo sorriso e la sua gentilezza – scrive Lucia Borgonzoni, senatrice Lega e sottosegretaria alla Cultura – dal piccolo schermo Piero Angela ci ha accompagnato per anni in viaggi indimenticabili alla scoperta del sapere, che ha fatto entrare nelle nostre case e i cui segreti ci ha svelato in modo semplice. Non lo dimenticheremo e non dimenticheremo il suo insegnamento più grande: apprezzare la bellezza della conoscenza".

"Piero Angela ha saputo affascinare e avvicinare alla storia, alle scienze, all'arte intere generazioni. Oggi perdiamo un uomo di grande cultura – scrive l'ex premier Romano Prodi – che ha saputo raggiungere davvero tutti grazie alle sue straordinarie e uniche capacità comunicative. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati amici".