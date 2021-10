Dramma in via Stalingrado: studente 29enne trovato morto

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Stalingrado, dove la polizia con Mobile e scientifica sono intervenute per chiarire le circostanze della morta di un ragazzo di 29 anni, studente universitario fuori sede. Praticamente certo che si tratti di un atto volontario secondo gli investigatori.

Il ragazzo proprio ieri era risultato irrintracciabile per tutta la giornata, ma i suoi genitori erano arrivati in città, proprio per assistere alla sua laurea. Da un breve accertamento da parte dei carabinieri -allertati della scomparsa del giovane- però è emerso che nessuna laurea era prevista nella matricola del 29enne. Di qui l'ipotesi che il 29enne, in stato confusionale, abbia vagato per diverse ore in città, per poi decidere di compiere il gesto estremo, non si sa se pianificato o maturato improvvisamente.